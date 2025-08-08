Türkiye'nin ilk yerli uydu takip cihazı caretta carettaya takıldı

Türkiye'de çok sayıda deniz kaplumbağasına uydu izleme cihazı takılarak, bilimsel olarak yaşamları inceleniyor. Ancak bu cihazlar yurt dışından ithal ediliyor ve tanesi 5 bin dolar. Türkiye'de uzayda çok sayıda uyduya sahip önemli bir uydu ve uzay teknolojileri firması, EKAD ile işbirliği yaparak Türkiye'nin ilk yerli ve milli uydu takip cihazını üretmeyi başardı. Cihazın deneme çalışmaları da Antalya'dan başlatıldı. Firmanın üretimi ilk yerli uydu takip cihazı, Belek'te yetişkin bir caretta caretta türü kaplumbağaya takılarak, denize salındı.