Türkiye'nin ilk yerli uydu takip cihazı caretta carettaya takıldı
Nesli tehlike altındaki caretta caretta ve chelonia mydas türü deniz kaplumbağalarının takibi için ilk kez yerli bir firma tarafından üretilen uydu takip cihazı takıldı...
Dünyada nesli tehlike altındaki türler arasında yer alan caretta caretta ve chelonia mydas türü deniz kaplumbağalarının Akdeniz sahillerindeki en büyük yuvalama kumsalları, Antalya'nın Lara sahillerinden başlayıp Manavgat ilçesi sahillerine kadar yaklaşık 60 kilometrede Ekolojik Araştırmalar Derneği (EKAD) ekipleri tarafından kontrol ediliyor.
Her yıl mayıs ayında başlayan deniz kaplumbağaları yuvalama sezonu, temmuz ayından eylül sonuna kadar devam ediyor. Diğer yandan Türkiye'de Muğla, Antalya, Mersin, Adana ve Hatay kıyıları deniz kaplumbağalarının en önemli yuvalama kumsallarını oluşturuyor.
Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ile Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü'ne bağlı bu kumsallarda birçok sivil toplum örgütü ve üniversiteler tarafından yürütülen deniz kaplumbağalarının korunması çalışmalarında, her yıl binlerce yavru denizle buluşuyor. Bilim insanları, bakanlıklar ve sponsor firmaların desteğiyle nesli tehlike altındaki bu türlerin yaşamını takip için uydu izleme cihazları takıyor.
Türkiye'de çok sayıda deniz kaplumbağasına uydu izleme cihazı takılarak, bilimsel olarak yaşamları inceleniyor. Ancak bu cihazlar yurt dışından ithal ediliyor ve tanesi 5 bin dolar. Türkiye'de uzayda çok sayıda uyduya sahip önemli bir uydu ve uzay teknolojileri firması, EKAD ile işbirliği yaparak Türkiye'nin ilk yerli ve milli uydu takip cihazını üretmeyi başardı. Cihazın deneme çalışmaları da Antalya'dan başlatıldı. Firmanın üretimi ilk yerli uydu takip cihazı, Belek'te yetişkin bir caretta caretta türü kaplumbağaya takılarak, denize salındı.