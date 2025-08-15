Türkiye'nin katil kene timi kekliklerle ilgili ezber bozan açıklama: ''Safsata!''

Coşkun, yapılan araştırmalar sonucu yayımlanan bilimsel bir makaleyi de şöyle paylaştı:

"Keklikler, keneler için ideal bir konakçıdır. İran'da yapılan bir araştırmada, incelenen 53 kınalı kekliğin 28'inin üzerinden tam 97 kene toplandı. Bu keneler arasında hastalık taşıyan türler de vardı. Keklikler, bu keneleri uzak mesafelere taşıyor. Peki keklikler kene yiyor mu, hayır. Kekliklerin diyetini inceleyen başka bir çalışma, besinlerinin yüzde 88'inin bitki, yüzde 9'unun ise böceklerden oluştuğunu gösterdi. Listede kene yok." Türkiye'de KKKA vakalarının ciddi bir halk sağlığı sorunu olduğunu belirten Coşkun, son 5 yılda görülen vaka ve ölüm sayılarını da açıkladı. Coşkun, "2021'de 1440 vaka, 72 vefat. 2022'de 1310 vaka, 80 vefat. 2023'te 699 vaka, 41 vefat. 2024'te 593 vaka, 20 vefat. 2025'in ilk yarısında 400 vaka, 18 vefat. Görüldüğü gibi her yıl yüzlerce vatandaşımız bu hastalıkla mücadele ediyor. 2025'teki artış algısı, aslında her yaz döneminde yaşadığımız acı bir gerçeğin tekrarı" dedi.