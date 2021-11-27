Türkiye'nin son ''dansçı'' ayısıydı... Elveda Brütüs!

Rehabilitasyon Merkezi Şefi Uzman Veteriner Azizcan Sezer, “1996 yılında merkezimiz kurulduğu günden beri Brütüs isimli bozayımız bizimle birlikteydi. Geçtiğimiz günlerde çoklu organ yetmezliğine bağlı olarak, 37 yaşında Brütüs isimli boz ayımızı kaybettik. Yaklaşık 25 yıl kadar merkezimizde yaşadı. Merkezimizde kaldığı sürece Brütüs, sakin mizaçlı ve sevecen bir ayıydı. Yaklaşık 5-6 yıldır, yaşlandığından beri, özel bir beslenme programı uygulamaya başlamıştık. Sürekli izleniyordu, kontrolleri yapılıyordu. Geçtiğimiz günlerde de 37 yaşında hayata gözlerini yumdu” diye konuştu.