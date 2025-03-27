Türkiye'nin talihsiz ''Fıstık''ı yeni ailesine kavuştu

Antalya Doğal Yaşam Parkı Müdürü Aygül Arsun, Fıstık'ın sağlık kontrollerinin tamamlandığını, sürüye uyum sürecinin başarıyla geçtiğini belirterek, "26 Aralık tarihinde Antalya Otogarı'nda el konulan 'Rhesus' cinsi maymunu parkımıza teslim almıştık. Yaklaşık 3 ay süren rehabilitasyon ve karantina süreçlerinde sağlık kontrolleri yapıldı. Ardından onu ailesiyle birlikte yeni ortamına aldık. Bu süreç doğal ilerledi, sürünün Fıstık'ı kabul etmesi zaman aldı. Ancak denemeler sonunda anne birey sahiplendi. Daha önce büyüttüğü bir yavru maymun daha vardı, şimdi Fıstık ile birlikte onu da sahiplenmiş durumda" dedi.