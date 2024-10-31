Türkiye'nin tatil cennetinin sefasını artık onlar sürüyor
Türkiye'nin Ege'deki tatil cennetlerinden biri olan Aydın'ın Didim ilçesinde ormanda yiyecek bulamayan ve aç kalan yaban domuzları, şehre indi. O anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Kaynak: DHA
Didim ilçesi Akbük Mahallesi'nde, akşam saatlerinde ormandan yerleşim inen aç yaban domuzları, sürüler halinde yavruları ile birlikte yollarda ve evlerin bahçelerinde yiyecek aradı.
1 / 5
Çevredekiler, yaban domuzlarının yiyecek aradığı o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. (DHA)
2 / 5
3 / 5
4 / 5