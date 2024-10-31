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Türkiye'nin tatil cennetinin sefasını artık onlar sürüyor

Türkiye'nin Ege'deki tatil cennetlerinden biri olan Aydın'ın Didim ilçesinde ormanda yiyecek bulamayan ve aç kalan yaban domuzları, şehre indi. O anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kaynak: DHA
Türkiye'nin tatil cennetinin sefasını artık onlar sürüyor - Resim: 1

Didim ilçesi Akbük Mahallesi'nde, akşam saatlerinde ormandan yerleşim inen aç yaban domuzları, sürüler halinde yavruları ile birlikte yollarda ve evlerin bahçelerinde yiyecek aradı.

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Türkiye'nin tatil cennetinin sefasını artık onlar sürüyor - Resim: 2

Çevredekiler, yaban domuzlarının yiyecek aradığı o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. (DHA)

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Türkiye'nin tatil cennetinin sefasını artık onlar sürüyor - Resim: 3
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Türkiye'nin tatil cennetinin sefasını artık onlar sürüyor - Resim: 4
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