Türkiye'nin yaban hayatı fotokapana yansıdı
Türkiye'nin dört bir yanında yaban hayatını takip etmek amacıyla kurulan fotokapanlar, bölgelerin zengin yaban hayatı varlığı ile doğal yaşamdan ilginç anların kaydedilmesinin de önünü açıyor. İşte o görüntüler...
Kütahya'nın Ilıca bölgesinde farklı kırsal alanlarına yerleştirilen fotokapanlar, yaban hayatının ayrıntılarını ortaya çıkarıyor.
1 / 227
Görevliler tarafından kurulan fotokapanlarla bölgedeki hayvan popülasyonu ve nesli tehlike altında olan hayvanlar tespit edilmeye çalışılıyor.
2 / 227
Son yapılan çalışma kapsamında bölgedeki domuz, kurt ve geyikler fotokapanla görüntülendi.
3 / 227
Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, yaban hayatını izlemek ve yaban hayvanlarının takibini yapmak amacıyla Türkiye'nin dört bir yanına fotokapanlar yerleştirmişti.
4 / 227