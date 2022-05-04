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Türkiye'nin yaban hayatı fotokapana yansıdı

Türkiye'nin dört bir yanında yaban hayatını takip etmek amacıyla kurulan fotokapanlar, bölgelerin zengin yaban hayatı varlığı ile doğal yaşamdan ilginç anların kaydedilmesinin de önünü açıyor. İşte o görüntüler...

Türkiye'nin yaban hayatı fotokapana yansıdı - Resim: 1

Kütahya'nın Ilıca bölgesinde farklı kırsal alanlarına yerleştirilen fotokapanlar, yaban hayatının ayrıntılarını ortaya çıkarıyor.

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Türkiye'nin yaban hayatı fotokapana yansıdı - Resim: 2

Görevliler tarafından kurulan fotokapanlarla bölgedeki hayvan popülasyonu ve nesli tehlike altında olan hayvanlar tespit edilmeye çalışılıyor.

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Türkiye'nin yaban hayatı fotokapana yansıdı - Resim: 3

Son yapılan çalışma kapsamında bölgedeki domuz, kurt ve geyikler fotokapanla görüntülendi.

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Türkiye'nin yaban hayatı fotokapana yansıdı - Resim: 4

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, yaban hayatını izlemek ve yaban hayvanlarının takibini yapmak amacıyla Türkiye'nin dört bir yanına fotokapanlar yerleştirmişti.

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