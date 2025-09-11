Türkiye'ye kaçak yollarla sokulurken korkudan birbirlerine sarılmış halde bulundular

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Habur Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen saha devriyesi ve risk analizi çalışmaları kapsamında; bir otomobilin şoför ve yolcu koltuğu altındaki boşluğa gizlenmiş 3 şahin, bir TIR'ın alt bölümüne saklanmış tahta kafes içinde ise 2 makak maymunu bulundu.