Tuvalette korkunç anlar: 6 yaşındaki çocuk yılanın saldırısı sonucu feci şekilde can verdi
Suudi Arabistan'ın Abha şehrinde yaşayan altı yaşındaki Tamara Abdul Rahman, tuvalette bulunduğu sırada delikten çıkan bir yılanın ısırması sonucu hayatını kaybetti.
Kızı tuvaletteyken yılanı görmediğini söyleyen Tamara'nın babası, kızının Asir hastanesine kaldırıldığını fakat kurtarılamadığını söyledi.
1 / 7
Tamara'nın babası, kızının okula geri döneceği için çok mutlu olduğunu fakat ölümün Allah'ın dileği olduğunu söyledi.
2 / 7
Baba, yılanın kızını ısırmasından sonra kızının çığlık atması üzerine kızını hastaneye götürdüklerini, yoğun bakımda tedavi altına alınmasına rağmen kurtarılamadığını, Allah'a inandığını ve Allah'ın yazdığı her şeye boynunun bükük olduğunu söyledi.
3 / 7
Öte yandan dünyanın birçok yerinde buna benzer olaylar da yaşanıyor.
4 / 7