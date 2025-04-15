Tuz Gölü'nde ''pembe'' mucize: ''Bu yıl sayıları inanılmaz derecede arttı''
Türkiye'nin ikinci büyük gölü Tuz Gölü'nde flamingo popülasyonundaki artış sevindirdi. Doğaya Kuş Bakışı ve Ekoloji Derneği Başkanı Fahri Tunç, ''Geçen yıl 4 bin 500 yavrumuz olmuştu. Şu anki gözlemlediğimiz popülasyonlarla 10 bin civarında tahmin ediyoruz'' dedi.
Kaynak: DHA
Aksaray, Ankara ve Konya sınırları içinde yer alan, kapalı havza özelliği taşıyan ve Türkiye'nin tuz ihtiyacının büyük bölümü karşılanan Tuz Gölü, yaz aylarında flamingolara ev sahipliği yapıyor. Her yıl binlerce flamingo, gölde beslenerek kuluçkaya yatıyor.
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Flamingolar üreme alanı için özellikle gölün Aksaray'ın Eskil ilçesi sınırlarında yer alan güneyini tercih ediyor.
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Doğa Koruma Milli Parklar ekipleri bölgede denetimlerini sürdürürken, gün içinde Tuz Gölü'nden Mamasın Barajı'na giden flamingolar, güzel görüntüler oluşturuyor.
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Buradaki molanın ardından flamingolar, kuluçka dönemi için tekrar göle dönüyor.
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