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  4. Tuz Gölü'nde sular azalınca, flamingolar rotayı değiştirdi

Tuz Gölü'nde sular azalınca, flamingolar rotayı değiştirdi

Türkiye'nin 2'inci büyük gölü Tuz Gölü'nde, kuraklık nedeniyle su seviyesinin düşmesiyle göçe hazırlanan flamingolar, Aksaray'ın en sulak alanlarından olan Mamasın Barajı'nı mesken tuttu.

Tuz Gölü'nde sular azalınca, flamingolar rotayı değiştirdi - Resim: 1

Aksaray, Konya ve Ankara sınırlarındaki, kapalı havza özelliği taşıyan Tuz Gölü, Türkiye'nin tuz ihtiyacının büyük bölümünü karşılamanın yanında doğal güzelliğiyle de dikkat çekiyor. Göl, yaz aylarında yaklaşık 30 bin flamingoya ev sahipliği yapıyor. 

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Tuz Gölü'nde sular azalınca, flamingolar rotayı değiştirdi - Resim: 2

Göldeki kuraklık ve suların iyice azalması nedeniyle flamingolar yiyecek bulmak için Mamasın Barajı'na akın etti. O anlar, doğa fotoğrafçıları tarafından görüntülendi. 

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Tuz Gölü'nde sular azalınca, flamingolar rotayı değiştirdi - Resim: 3

Flamingoların fotoğraflarını çekmek için bölgeye gelen Ömer Yiğit, "Tuz Gölü'nün misafirlerinin Mamasın Barajı'na gelmesi bizleri sevindirdi. Flamingoları ürkütmeden çok güzel fotoğraf kareleri çektik. Bu yıl kuluçkadan çıkan yavruların da kanat çırpması görsel şölen oluşturdu" dedi. (DHA)

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Tuz Gölü'nde sular azalınca, flamingolar rotayı değiştirdi - Resim: 4
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