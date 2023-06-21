Uçan istila başladı! O ilimizde ''katil arı'' alarmı!
Yaz aylarının gelmesiyle birlikte tabiat ananın koruyucusu arılar dört bir yanda uçuşmaya başlarken, bir ilimizde "katil arı istilası" alarmı verildi.
Havaların ısınmasıyla birlikte birçok canlı türü doğaya akın etmeye başladı.
1 / 7
Özellikle ülkemizde son dönemlerde yılan haberleri sıklıkla görülürken bu sefer arı istilası başladı.
2 / 7
Ana vatanı Çin olan, Türkiye'de ilk kez 2014’te Yalova'da ortaya çıkan, halk arasında 'katil arı' ya da 'gal arısı' olarak bilinen 'Dryocosmus kuriphilus' türü böcek, 2021'de Doğu Karadeniz ormanlarında görülmüştü.
3 / 7
Trabzon, Rize ve Artvin’deki kestane ormanlarını istila eden ve ağaçların dal, yaprak ve tomurcuklarına yerleşerek yuva yapan böceğe karşı bölgede, ‘Torymus sinensis’ türü böcekler doğaya salınarak biyolojik mücadele başlatıldı.
4 / 7