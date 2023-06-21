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  4. Uçan istila başladı! O ilimizde ''katil arı'' alarmı!

Uçan istila başladı! O ilimizde ''katil arı'' alarmı!

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte tabiat ananın koruyucusu arılar dört bir yanda uçuşmaya başlarken, bir ilimizde "katil arı istilası" alarmı verildi.

Uçan istila başladı! O ilimizde ''katil arı'' alarmı! - Resim: 1

Havaların ısınmasıyla birlikte birçok canlı türü doğaya akın etmeye başladı. 

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Uçan istila başladı! O ilimizde ''katil arı'' alarmı! - Resim: 2

Özellikle ülkemizde son dönemlerde yılan haberleri sıklıkla görülürken bu sefer arı istilası başladı. 

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Uçan istila başladı! O ilimizde ''katil arı'' alarmı! - Resim: 3

Ana vatanı Çin olan, Türkiye'de ilk kez 2014’te Yalova'da ortaya çıkan, halk arasında 'katil arı' ya da 'gal arısı' olarak bilinen 'Dryocosmus kuriphilus' türü böcek, 2021'de Doğu Karadeniz ormanlarında görülmüştü. 

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Uçan istila başladı! O ilimizde ''katil arı'' alarmı! - Resim: 4

Trabzon, Rize ve Artvin’deki kestane ormanlarını istila eden ve ağaçların dal, yaprak ve tomurcuklarına yerleşerek yuva yapan böceğe karşı bölgede, ‘Torymus sinensis’ türü böcekler doğaya salınarak biyolojik mücadele başlatıldı.

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