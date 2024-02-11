Uydudan takip edilen deniz kaplumbağalarından kötü haber

Prof. Dr. Kaska, sinyal kesilen kaplumbağaların ölmüş, pilinin bitmiş ya da herhangi bir şekilde cihazlarının zarar görmüş olabileceğini, şu ana kadar sadece 'Alice', 'Lansinoh', 'Güzel İzmir' ve 'Talay'dan sinyal alabildiklerini belirtti.