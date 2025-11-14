''Uyuşturucuya alıştırıyorlar'' diyen bile vardı... Narkotik köpeklerinin sırrı çözüldü

Antalya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı Köpek Eğitim Merkezi'nde (KEM) görev yapan köpekler, titiz bir eğitim sürecinden geçerek görevlerine başlıyor. Köpekler ya vatandaşlardan hibe yoluyla ya da Ankara Gölbaşı'ndaki merkezde yetiştirilen yavrular arasından seçiliyor. Korkusuzluk, sosyal uyum ve koku testlerinden başarıyla geçen köpekler, eğitmenleriyle güçlü bir bağ kurarak, sahada polislerin en büyük yardımcısı haline geliyor. Emekli olan köpekler ise ya yıllarca birlikte çalıştıkları eğitmenleri tarafından sahipleniliyor ya da uygun şartları sağlayan kişilere veriliyor. Antalya Havalimanı içerisinde bulunan KEM'de ilgi gösterdiği alana göre eğitilen köpekler, kadavra, bomba, iz takip ya da narkotik olmak üzere dallara ayrılıyor. Eğitmenleri tarafından çalıştırılan Arya, Maya ve Tim adlı narkotik köpeklerinin eğitim anları, Demirören Haber Ajansı ile paylaşıldı.