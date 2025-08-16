Üzerine file ve çuval dolanmış haldeydi... Ölmeden kurtarıldı
Kısa adı DEKAFOK olan Deniz Kaplumbağaları, Akdeniz Fokları, Kum Zambakları-Kıyı Koruma Derneği’nin hayata geçirdiği Caretta Destek Hattına gelen ilk ihbarla Finike’de yaralı bulunan kaplumbağa Manavgat’a getirildi.
Deniz Kaplumbağaları, Akdeniz Fokları, Kum Zambakları - Kıyı Koruma Derneği (DEKAFOK), Türkiye genelinde deniz kaplumbağalarının korunması için Caretta Destek Hattını hizmete açtı. Hat üzerinden gelen ilk ihbar, Finike’de yaralı bir kaplumbağanın kurtarılmasını sağladı.
İhbar üzerine bölgeye giden DEKAFOK Başkanı Seher Akyol ve ekibi, üzerine file ve çuval dolanması sonucu lenfleri zarar gören Yeşil Deniz Kaplumbağasını bulunduğu yerden alarak Manavgat’taki DEKAFOK Eğitim ve Araştırma Merkezi’ne ulaştırdı. Burada antibiyotik müdahalesi yapılan kaplumbağanın önümüzdeki günlerde operasyon geçireceği, sağlığına kavuşmasının ardından ise denize bırakılacağı bildirildi.
Konuya ilişkin açıklama yapan DEKAFOK Başkanı Seher Akyol, "İhbar hattımız carettalar için büyük önem taşıyor. Türkiye’nin dört bir yanından ihbarlar geliyor. Yaralı, yavru ve ölü kaplumbağaların ihbarı ihbar hattımızdan doğrudan bize yapılabiliyor. Finike’den gelen ihbarla kurtardığımız Yeşil Deniz Kaplumbağasını merkezimize getirdik. Gerekli tedavilerin ardından sağlığına kavuşunca özgürlüğüne kavuşacak. Herkesin desteğini bekliyoruz; 0850 335 07 07 numaralı Caretta Destek Hattımızı arayarak siz de hayat kurtarabilirsiniz" ifadelerini kullandı.