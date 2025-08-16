Üzerine file ve çuval dolanmış haldeydi... Ölmeden kurtarıldı

Konuya ilişkin açıklama yapan DEKAFOK Başkanı Seher Akyol, "İhbar hattımız carettalar için büyük önem taşıyor. Türkiye’nin dört bir yanından ihbarlar geliyor. Yaralı, yavru ve ölü kaplumbağaların ihbarı ihbar hattımızdan doğrudan bize yapılabiliyor. Finike’den gelen ihbarla kurtardığımız Yeşil Deniz Kaplumbağasını merkezimize getirdik. Gerekli tedavilerin ardından sağlığına kavuşunca özgürlüğüne kavuşacak. Herkesin desteğini bekliyoruz; 0850 335 07 07 numaralı Caretta Destek Hattımızı arayarak siz de hayat kurtarabilirsiniz" ifadelerini kullandı.