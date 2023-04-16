Uzmanlar uyardı: Her taraftan yılanlar çıkıyor!

Texas Parks and Wildlife'a göre yılanlar nispeten uzun ömürlüdür. Küçük yılanlar bile 12 yıl kadar yaşayabilir ve büyük türler 40 yıl veya daha uzun yaşayabilir. Kentsel alanlarda ortalama yaşam süresi 5 ila 7 yıl olabilir. Ayrıca, insanların onları öldürmesi veya evcil hayvanlar tarafından ezilmesi veya avlanması nedeniyle, yılanların şehir ortamında çok daha yüksek bir ölüm oranı vardır.