Uzmanlar uyardı: Her taraftan yılanlar çıkıyor!
Yaz gelmesinin yaklaşmasıyla birlikte ısınan havaları fark eden yılanlar yerleşim yerlerinde görünmeye başlarken uzmanlardan uyarı geldi.
Texas Parks and Wildlife'a göre yılanlar nispeten uzun ömürlüdür. Küçük yılanlar bile 12 yıl kadar yaşayabilir ve büyük türler 40 yıl veya daha uzun yaşayabilir. Kentsel alanlarda ortalama yaşam süresi 5 ila 7 yıl olabilir. Ayrıca, insanların onları öldürmesi veya evcil hayvanlar tarafından ezilmesi veya avlanması nedeniyle, yılanların şehir ortamında çok daha yüksek bir ölüm oranı vardır.
KIŞLARI ENERJİ TASARRUFU YAPIYORLAR
Yılanlar, geleneksel derin uyku biçiminde kış uykusuna yatmazlar, ancak brumasyona girerler. Brumasyon, kısmi uyuşukluk veya düşük enerji durumudur. Bunu, sıcak aylarda üreme ve diğer faaliyetler için enerji tasarrufu yapmak için yaparlar.
ZEHİRLİ YILANLAR NASIL ANLAŞILIR?
Zehirli yılanlar genellikle yarık veya eliptik göz bebeklerine sahipken, zehirsiz yılanlar genellikle yuvarlak göz bebeklerine sahiptir. Kesinlikle dikkat edilmesi gereken yılan gerçeklerinden biri. Ancak, yine de bazı istisnalar vardır. Bir yılanla karşılaşırsanız, uzak durmak en iyisidir.
ÖLÜMCÜL TÜKÜRÜK
Yılan zehiri, avı veya tehditleri hareketsiz hale getirmeye, sindirmeye ve savunmaya yardımcı olan toksinler içeren ölümcül tükürüktür. Dışarı atıldıktan sonra görme, nefes alma veya kırmızı kan hücresi üretimi gibi farklı vücut fonksiyonlarını hedefler.