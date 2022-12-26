Vahşi doğanın acımasız avcıları karşı karşıya! Timsah neye uğradığını şaşırdı
Brezilya'da bir nehirde aniden ortaya çıkan jaguarın, timsahı avladığı anlar saniye saniye görüntülendi.
Vahşi doğanın iki acımasız avcısı timsah ve jaguarın karşı karşıya geldiği anlar saniye saniye kameraya yansıdı.
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Sosyal medyada izlenme rekorları kıran görüntülerde, nehirden aniden ortaya çıkan bir erkek jaguarın 2,5 metre uzunluğundaki 74 dişli kayman timsahını avladığı görülüyor. Timsahı nehirden çıkaran jaguarın, avını ormanın derinliklerine götürdüğü anlar kameraya anbean yansıdı.
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Söz konusu görüntüler, vahşi doğanın acımasız yüzünü bir kez daha gözler önüne serdi.
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Öte yandan jaguarlar dünyada en güçlü çeneye sahip olan memeli hayvanlar olarak biliniyorlar. Jaguarlar, 2000 Psi (140 kg/cm²) basınç uygulayabiliyorlar.
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