  Vahşi kurt seyir halindeki aracı takip ederken kameralara yakalandı

Vahşi kurt seyir halindeki aracı takip ederken kameralara yakalandı

Kars-Çıldır karayolunda çekilen bu görüntüler gündem oldu. Yolun hemen kenarındaki karlı arazide beliren bir kurt, aracın yanı başında koşarak hareket halindeki aracı takip etti...

Vahşi kurt seyir halindeki aracı takip ederken kameralara yakalandı

Kars'tan Çıldır istikametine seyir halinde olan Muhammed Ali Gökçe, aracının hemen yanındaki karlı arazide koşan kurdu fark etti. Dondurucu soğuk ve kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta zorlandığı tahmin edilen kurdun, aracın motor sesinden hiç ürkemeden sürücüye bakarak metrelerce boyunca eşlik etmesi dikkat çekti. 

Vahşi kurt seyir halindeki aracı takip ederken kameralara yakalandı

Gökçe, büyüleyici anları cep telefonuyla anlık olarak görüntüledi.

Vahşi kurt seyir halindeki aracı takip ederken kameralara yakalandı

Bir süre aracı takip eden kurt daha sonra karlı arazide gözden kayboldu. Görüntüler sosyal medyada hızla yayıldı.

