Vahşi kurt seyir halindeki aracı takip ederken kameralara yakalandı
Kars-Çıldır karayolunda çekilen bu görüntüler gündem oldu. Yolun hemen kenarındaki karlı arazide beliren bir kurt, aracın yanı başında koşarak hareket halindeki aracı takip etti...
Kaynak: İHA
Kars'tan Çıldır istikametine seyir halinde olan Muhammed Ali Gökçe, aracının hemen yanındaki karlı arazide koşan kurdu fark etti. Dondurucu soğuk ve kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta zorlandığı tahmin edilen kurdun, aracın motor sesinden hiç ürkemeden sürücüye bakarak metrelerce boyunca eşlik etmesi dikkat çekti.
Gökçe, büyüleyici anları cep telefonuyla anlık olarak görüntüledi.
Bir süre aracı takip eden kurt daha sonra karlı arazide gözden kayboldu. Görüntüler sosyal medyada hızla yayıldı.
