Vahşi kurt seyir halindeki aracı takip ederken kameralara yakalandı

Kars'tan Çıldır istikametine seyir halinde olan Muhammed Ali Gökçe, aracının hemen yanındaki karlı arazide koşan kurdu fark etti. Dondurucu soğuk ve kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta zorlandığı tahmin edilen kurdun, aracın motor sesinden hiç ürkemeden sürücüye bakarak metrelerce boyunca eşlik etmesi dikkat çekti.