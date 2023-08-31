Vahşi yaşam fotoğraf yarışmasında finalistler belli oldu
Bu yıl 59'uncusu düzenlenen Yılın Vahşi Yaşam Fotoğrafçıları yarışmasında finalistler belli oldu. Yarışmanın kazananları 10 Ekim'de açıklanacak. Yarışmaya katılan 100 sıra dışı fotoğraf, 13 Ekim'den itibaren İngiltere'nin başkenti Londra'daki Ulusal Tarih Müzesi'nde sergilenecek.
Fotoğraf: Jef Pattyn (Belçika ve Hollanda)
Okyanus: Daha Büyük Fotoğraf kategorisi
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Fotoğraf: Max Waugh (ABD)
Hayvan Portreleri kategorisi
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Fotoğraf: Elza Friedlander (Almanya)
Davranış: Kuşlar kategorisi
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Fotoğraf: Neil Aldridge (Güney Afrika)
Fotomuhabirlik kategorisi
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