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  4. Vahşi yaşam fotoğraf yarışmasında finalistler belli oldu

Vahşi yaşam fotoğraf yarışmasında finalistler belli oldu

Bu yıl 59'uncusu düzenlenen Yılın Vahşi Yaşam Fotoğrafçıları yarışmasında finalistler belli oldu. Yarışmanın kazananları 10 Ekim'de açıklanacak. Yarışmaya katılan 100 sıra dışı fotoğraf, 13 Ekim'den itibaren İngiltere'nin başkenti Londra'daki Ulusal Tarih Müzesi'nde sergilenecek.

Vahşi yaşam fotoğraf yarışmasında finalistler belli oldu - Resim: 1

Fotoğraf: Jef Pattyn (Belçika ve Hollanda)

Okyanus: Daha Büyük Fotoğraf kategorisi

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Vahşi yaşam fotoğraf yarışmasında finalistler belli oldu - Resim: 2

Fotoğraf: Max Waugh (ABD)

Hayvan Portreleri kategorisi

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Vahşi yaşam fotoğraf yarışmasında finalistler belli oldu - Resim: 3

Fotoğraf: Elza Friedlander (Almanya)

Davranış: Kuşlar kategorisi 

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Vahşi yaşam fotoğraf yarışmasında finalistler belli oldu - Resim: 4

Fotoğraf: Neil Aldridge (Güney Afrika)

Fotomuhabirlik kategorisi

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