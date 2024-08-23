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  4. ''Yok deve'' derler ya... İşte laf bu sefer tam yerine oturdu

Vallahi pes, billahi pes: Develere estetik ve botoks yaptırmışlar...

Suudi Arabistan'da düzenlenen deve güzellik yarışmalarında, develerin dudaklarına, burunlarına, çenelerine ve kafalarının diğer bölgelerine botoks enjeksiyonları yapıldığı ve hormon, kolajen gibi maddelerle müdahale edildiği ortaya çıktı.

Vallahi pes, billahi pes: Develere estetik ve botoks yaptırmışlar... - Resim: 1

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'ın kuzeydoğusundaki çölde gerçekleştirilen Kral Abdülaziz Deve Festivali, 40 gün süren ve 66 milyon dolar ödül havuzuyla dikkat çeken bir etkinlik. 

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Vallahi pes, billahi pes: Develere estetik ve botoks yaptırmışlar... - Resim: 2

Festivalin en popüler bölümü olan deve güzellik yarışmasında, develerin uzun ve sarkık dudaklara, büyük burunlara ve biçimli hörgüçlere sahip olması bekleniyor.

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Vallahi pes, billahi pes: Develere estetik ve botoks yaptırmışlar... - Resim: 3

Ancak bazı katılımcılar, bu kriterleri karşılamak için yasadışı yollarla develerine estetik müdahalelerde bulundu.

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Vallahi pes, billahi pes: Develere estetik ve botoks yaptırmışlar... - Resim: 4

Yapılan yarışmada, X-ray ve 3D ultrason gibi teknolojik yöntemlerle en az 40 devede botoks ve diğer estetik işlemler tespit edildi. 

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