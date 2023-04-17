Van Gölü'nde görsel şölen! Flamingoların ilk kafilesi geldi

"Flamingolar Erçek Gölü, Muradiye- Karahan ve Van Gölü Havzası'nın birçok sulak alarında görülmekte. Yaban hayvanları, bir yerde gıda ve güvenliğinin bozulduğunu fark ederse gelmezler. Gıda ve güvenlik sağlam yerdeyse ve herhangi bir tehlike yoksa oraya daha çok sayıda gelirler. Flamingolar, Van Gölü Havzası'nı bir ara istasyon olarak kullanmaktadırlar. Daha sıcak bölgelerde üremelerini sağlıyorlar. Van Gölü Havzası'nda bir süre kaldıktan sonra da büyüttükleri yavrularıyla birlikte yine göç ediyorlar. Buradaki barınma işi için de iklim faktörleri, güvenlik ve gıda etkili olmaktadır. Havza bunları sağladığı için de filamingolar gelmeye devam ediyorlar. Flamingolar, genelde şubat ayı sonlarında gelip kasım ayının başına kadar bölgemizde konaklamaktadırlar. Bazı yıllarda daha çok flamingo Van Gölü Havzası'na geliyor ve burada da sulak alanlara dağılıyorlar. Bu yıl flamingoların nisan ayında gelmesinin sebebi, yaşadıkları bölgelerde olumsuzluklarla karşılaşmaları ve bu bölgenin daha müsait olmasından kaynaklanıyor."