Van Gölü'nün göçmenleri kamerada

Yüzlerce kuş türüne ev sahipliği yapan Van Gölü Havzası, flamingolar için de önemli konaklama alanlarının başında geliyor. Her yıl İran'ın Urmiye Gölü'nden göç edip Van Gölü Havzası'nda bir süre konaklayan ve burada yavrularını büyüten flamingolar, havaların soğuması ile daha sıcak olan Afrika ülkelerine göç ediyor.