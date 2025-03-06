Van Gölü'nün misafirleri gitmedi, jandarma nöbete başladı

'DEVRİYE FAALİYETLERİ İCRA EDİLİYOR'

Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanı Jandarma Astsubay Üstçavuş Yavuz Şahin, Van Gölü'nün volkanik set gölü olmasının yanı sıra dünyanın en büyük sodalı gölü olduğunu söyleyerek, "Van Gölü yapısı itibarıyla tuzlu ve sodalı olmasından dolayı flamingolar için üreme ve beslenme alanı olarak tercih edilmektedir. Van İl Jandarma Komutanlığı olarak bölgemizde bulunan flamingoların doğal yaşam alanlarını korumak ve kaçak avcılığı önlemek amacıyla devriye faaliyetleri icra edilmektedir. Kış aylarında göç etmediğini tespit ettiğimiz flamingolar için her gün denetimlerimiz bulunmaktadır. Bu denetimlerimizi İlçe Jandarma komutanlıklarımız, jandarma karakollarımız ve Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timimiz ile icra etmekteyiz" dedi.