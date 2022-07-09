Van kedilerinin yavruları sahiplendirilecek

Yavrulardan göz renkleri farklı olan 20`si damızlık için ayrıldı, göz renkleri aynı olan 100`ünün de neslin sürekliliğinin sağlanması ve korunması amacıyla sekiz yıl önce başlatılan `Her evde bir Van kedisi` projesi kapsamında sahiplendirilmesine karar verildi.