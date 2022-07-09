Van kedilerinin yavruları sahiplendirilecek
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Van Kedisi Araştırma ve Uygulama Merkezindeki odalarda dünyaya gelen 120 yavru kedi sahiplendirilecek.
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Van Kedisi Araştırma ve Uygulama Merkezindeki odalarda özenle bakımları yapılan anne kedilerin dünyaya getirdiği 120 yavru kedi, sağırlık testi, aşı ve çip takma işleminden geçirildi.
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Yavrulardan göz renkleri farklı olan 20`si damızlık için ayrıldı, göz renkleri aynı olan 100`ünün de neslin sürekliliğinin sağlanması ve korunması amacıyla sekiz yıl önce başlatılan `Her evde bir Van kedisi` projesi kapsamında sahiplendirilmesine karar verildi.
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