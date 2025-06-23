Van'ın gizli cennetinde konaklayan ve güzellikleriyle büyüleyen narin misafirler kamerada

Erçek Gölü çevresinde yapılacak her türlü yapılaşma, kirlilik ve insan kaynaklı müdahale, yalnızca flamingoları değil, gölde yaşayan pek çok canlıyı tehdit ediyor. Bu nedenle hem yerel halkın hem de ziyaretçilerin doğaya saygılı, bilinçli bir şekilde hareket etmesi gerekiyor. Erçek Gölü, sadece bir göç durağı değil, doğayla uyum içinde yaşamanın mümkün olduğunun da bir kanıtı. Bu güzelliği korumak hepimizin sorumluluğunda. Çünkü flamingoların narin ayak izleri, sadece göl yüzeyinde değil, insanlığın doğayla kurduğu bağın da en zarif ifadesi olarak kalıyor.