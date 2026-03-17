Vurup yaralı halde bırakmışlar... Türkiye'nin en eşsiz canlılarından biri bu halde görüntülendi

Oltu Sağlık Grup Başkanlığı’nda görevli olan Dr. Taşçı, yaralı hayvanın o anlarını saniye saniye kaydetti ve vakit kaybetmeden Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şube Müdürlüğü’ne ihbarda bulundu. Ekipler bölgeye gelene kadar hayvanın başından ayrılmayan duyarlı hekim, avcılara şu sözlerle seslendi:

“Dağlarda bu güzelim hayvanları izlemek, fotoğraflamak varken neden onları vuruyorlar? Avcılara sesleniyorum; hiçbir canlıya zarar vermeyin. Onları doğal ortamlarında korumalıyız. Tetiğe değil, deklanşöre basalım.”