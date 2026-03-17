Vurup yaralı halde bırakmışlar... Türkiye'nin en eşsiz canlılarından biri bu halde görüntülendi
Erzurum Oltu’da görev yapan Aile Hekimi Dr. Halil İbrahim Taşçı, doğada oğluyla fotoğraf çekerken kaçak avcılar tarafından yaralanmış bir dağ keçisine rastladı. Yaralı hayvanı görüntüleyip Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine haber veren Dr. Taşçı, tüm avcılara seslenerek biyoçeşitliliği koruma çağrısında bulundu.
Erzurum’un Oltu ilçesinde, doğa tutkusuyla tanınan Aile Hekimi Dr. Halil İbrahim Taşçı, arazide fotoğraf çektiği sırada yürek burkan bir manzarayla karşılaştı.
Kaçak avcılar tarafından vurulduğu anlaşılan ve ayağa kalkmakta güçlük çeken bir dağ keçisini fark eden Dr. Taşçı, örnek bir duyarlılık sergiledi.
Oltu Sağlık Grup Başkanlığı’nda görevli olan Dr. Taşçı, yaralı hayvanın o anlarını saniye saniye kaydetti ve vakit kaybetmeden Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şube Müdürlüğü’ne ihbarda bulundu. Ekipler bölgeye gelene kadar hayvanın başından ayrılmayan duyarlı hekim, avcılara şu sözlerle seslendi:
“Dağlarda bu güzelim hayvanları izlemek, fotoğraflamak varken neden onları vuruyorlar? Avcılara sesleniyorum; hiçbir canlıya zarar vermeyin. Onları doğal ortamlarında korumalıyız. Tetiğe değil, deklanşöre basalım.”
İhbar üzerine hızla olay yerine gelen DKMP ekipleri, yaralı dağ keçisini ilk müdahalenin ardından tedavi ve rehabilitasyon merkezine götürdü. Hayvanın tedavisinin ardından yeniden doğal ortamına bırakılacağı öğrenildi.