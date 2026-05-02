Yaban hayvanlarının dadandığı eve korkutan ziyaret: Dev ayı kapıya dayandı!
Bayburt'un Kurbanpınar köyünde daha önce vaşak ve tilki gibi yaban hayvanlarının görüldüğü evin bahçesine, bu kez dev bir ayı girdi. Depo olarak kullanılan bölümün kapı camını kıran ayının evin çevresinde dolaştığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Bayburt'un Kurbanpınar köyünde yaşayan Veysel Karani Yerlikaya'nın evi, yaban hayvanlarının uğrak noktası haline geldi. Daha önce vaşak, tilki ve tavşan avı gibi görüntülere sahne olan evin bahçesi, bu kez daha iri bir ziyaretçiyi ağırladı.
Evin bahçesine giren iri cüsseli ayı, önce depo olarak kullanılan bölüme yöneldi. Kapının önünde bir süre bekleyen ayı, ani bir hareketle kapının camını kırdı.
Kırılan camdan içeriyi kontrol eden ayı daha sonra evin giriş kısmına doğru ilerledi. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde ayının kapı önünde durarak etrafı kokladığı ardından evin arka tarafına geçtiği görülüyor. Bir süre evin çevresinde gezinen ayı daha sonra bölgeden uzaklaştı. O sırada evde kimsenin bulunmaması muhtemel bir tehlikenin önüne geçti.
Ayının bahçedeki hareketleri güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedilirken, aynı evin bahçesinde daha önce de vaşak ve tilki görülmüştü. Yaban hayvanlarının tavşan avladığı anlar da yine güvenlik kamerasına yansımıştı.