Yaren ve Nazlı leyleklerin yavruları artık uydudan takip edilebilecek

Yaren ile Nazlı'nın buluşmasını yaban hayatı fotoğrafçısı Alper Tüydeş, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflar ve görüntülerle duyurdu. Yaren leylek ile eşi Nazlı'nın buluşmasını, balıkçı Adem Yılmaz da göldeki kayığından izledi. Balıkçı Adem Yılmaz'ın gölde tuttuğu balıklarla beslenen Yaren leylek ve eşinin, bu yıl da 4 yumurtası oldu.