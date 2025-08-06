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  4. Oltaya takılan 6 metrelik canavar balıkçıları bile şaşırttı

Yer: Çanakkale... Oltaya takılan 6 metrelik canavar balıkçıları bile şaşırttı

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesi açıklarında balıkçıların oltasına 6 metre uzunluğunda sapan köpek balığı takıldı.

Kaynak: DHA
Yer: Çanakkale... Oltaya takılan 6 metrelik canavar balıkçıları bile şaşırttı - Resim: 1

Gökçeada'da balıkçılık yapan İlker Özdemir, bir hafta önce balık avlamak için teknesiyle denize açıldı. 

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Yer: Çanakkale... Oltaya takılan 6 metrelik canavar balıkçıları bile şaşırttı - Resim: 2

Parakete takımlarını denize bırakan Özdemir ve arkadaşları, bir süre sonra takımları toplamaya başladı. Parakete takımını çeken Özdemir, denizde dev bir balık olduğunu gördü. 

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Yer: Çanakkale... Oltaya takılan 6 metrelik canavar balıkçıları bile şaşırttı - Resim: 3

Yüzeye yaklaşan balığın yaklaşık 6 metre uzunluğunda sapan köpek balığı olduğunu fark eden balıkçılar, şaşkınlık yaşadı. 

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Yer: Çanakkale... Oltaya takılan 6 metrelik canavar balıkçıları bile şaşırttı - Resim: 4

Özdemir ve arkadaşları daha sonra balığı oltadan kurtararak tekrar doğal ortamına bıraktı. (DHA)

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