Yer: Çanakkale... Oltaya takılan 6 metrelik canavar balıkçıları bile şaşırttı
Çanakkale'nin Gökçeada ilçesi açıklarında balıkçıların oltasına 6 metre uzunluğunda sapan köpek balığı takıldı.
Kaynak: DHA
Gökçeada'da balıkçılık yapan İlker Özdemir, bir hafta önce balık avlamak için teknesiyle denize açıldı.
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Parakete takımlarını denize bırakan Özdemir ve arkadaşları, bir süre sonra takımları toplamaya başladı. Parakete takımını çeken Özdemir, denizde dev bir balık olduğunu gördü.
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Yüzeye yaklaşan balığın yaklaşık 6 metre uzunluğunda sapan köpek balığı olduğunu fark eden balıkçılar, şaşkınlık yaşadı.
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Özdemir ve arkadaşları daha sonra balığı oltadan kurtararak tekrar doğal ortamına bıraktı. (DHA)
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