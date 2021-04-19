Yer: Hakkari! Sürü halinde dolaşan yılanlar korku saçıyor

"Gördüğümüz gibi yılanlar üst üste görülmeye başlandı. Yıllardır burada yılanlar var. Bizim bir ricamız var. Özellikle bu taraflara gelen vatandaşlara, yol boyu yılanlar çıkmış ve sürü halinde olabilirler ama asla zarar vermiyorlar."