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  4. Yılan balığı ile balıkçılın nefes kesen kapışması kamerada

Yılan balığı ile balıkçılın nefes kesen kapışması kamerada

Manavgat Irmağı'nda balıkçıl ile yılan balığının 5 dakika süren kapışması kameraya yansıdı.

Yılan balığı ile balıkçılın nefes kesen kapışması kamerada - Resim: 1

Yukarı Hisar Mahallesi yaya köprüsü yakınlarında Manavgat Irmağı’nda yaşanan mücadele kameralar tarafından saniye saniyesine kaydedildi. 

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Yılan balığı ile balıkçılın nefes kesen kapışması kamerada - Resim: 2

Manavgat ırmağında su yüzeyine çıkan balıkçılın, ağzındaki yılan balığıyla yaklaşık 5 dakika süren mücadelesinin sonunda her zaman olduğu gibi gülen taraf, yılan balığını midesine indiren balıkçıl oldu.

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Yılan balığı ile balıkçılın nefes kesen kapışması kamerada - Resim: 3

Mücadele sırasında suyun dibine batan ve uzun süre su altında kalan balıkçıl, avını midesine indirdikten sonra Manavgat Irmağı üzerinde gösteri yapmayı da ihmal etmedi.

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Yılan balığı ile balıkçılın nefes kesen kapışması kamerada - Resim: 4
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