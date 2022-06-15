Yılan balığı ile balıkçılın nefes kesen kapışması kamerada
Manavgat Irmağı'nda balıkçıl ile yılan balığının 5 dakika süren kapışması kameraya yansıdı.
Yukarı Hisar Mahallesi yaya köprüsü yakınlarında Manavgat Irmağı’nda yaşanan mücadele kameralar tarafından saniye saniyesine kaydedildi.
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Manavgat ırmağında su yüzeyine çıkan balıkçılın, ağzındaki yılan balığıyla yaklaşık 5 dakika süren mücadelesinin sonunda her zaman olduğu gibi gülen taraf, yılan balığını midesine indiren balıkçıl oldu.
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Mücadele sırasında suyun dibine batan ve uzun süre su altında kalan balıkçıl, avını midesine indirdikten sonra Manavgat Irmağı üzerinde gösteri yapmayı da ihmal etmedi.
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