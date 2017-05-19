Yılan seven aile!
Yılan ve daha pek çok sürüngenle yıllardır haşır neşir olan Tony Harrison, dünyadaki en tehlikeli yılanları avlıyor.
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1994 yılından beri yılan avcılığı yapan, en zehirli ve en ölümcül yılanları besleyen çılgın adam, çocuğuna da yılan sevgisini aşılamış.
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Diğer yandan ailenin yılan sevgisi bazı talihsiz olayları da beraberinde getirmiş. Örneğin, yakaladıkları yılanları evinde besleyen ailenin bir yılanı, komşularının köpeğini öldürmüş. Bu nedenle aile, eleştiri yağmuruna tutulmuş.
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