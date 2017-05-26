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  3. 26 Mayıs 2017 10:10

Yılanın balık avı

Yılanın balık avı

Gizlendikleri bir kayanın altında balıkları avlayan yılanlar, kameralar tarafından kaydedildi...

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Yılanın balık avı

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Yılanın balık avı

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Yılanın balık avı

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