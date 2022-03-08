Yılanlara ''anne şefkati'' ile bakıyor: Yılan bakıcısı kadını görenler hayrete düşüyor
Kayseri'de 3 yıldır yılan bakıcılığı yapan kadın, herkesin korkarak baktığı yılanlara anne şefkati ile bakıyor.
Kayseri Büyükşehir Belediyesi Anadolu Harikalar Diyarı içerisinde bulunan hayvanat bahçesindeki sürüngen evinde çalışan 3 çocuk annesi Sevda Engür'ün mesleği diğer mesleklere göre farklı.
3 yıldır herkesin korkarak baktığı piton, anakonda ve boa yılanları arasında çalışan ve yılanlara adeta anne şefkati göstererek çalışan Engür, görenleri de şaşırtıyor.
Yılanlarla arasında sevgi bağının oluştuğunu kaydeden Engür, "Buranın sorumlusu olduğum için temizliği, hayvanların bakımı ve sağlıkların gözlemlenmesi gibi sabahtan akşama kadar işim devam ediyor. Burada bakıcı olarak 3 yıldır çalışıyorum."
"Öncesinde de hayvanat bahçesinde 6 yılda güvenlik görevlisi olarak görev yaptım. Bu işe ilk başladığımda özellikle çocuklarım sürüngenlerden korktular ve endişelendiler. Sonrasında da alışmamı ve sevgimi gördükten sonra onlar da alıştılar."