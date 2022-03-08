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  4. Yılanlara ''anne şefkati'' ile bakıyor: Yılan bakıcısı kadını görenler hayrete düşüyor

Yılanlara ''anne şefkati'' ile bakıyor: Yılan bakıcısı kadını görenler hayrete düşüyor

Kayseri'de 3 yıldır yılan bakıcılığı yapan kadın, herkesin korkarak baktığı yılanlara anne şefkati ile bakıyor.

Yılanlara ''anne şefkati'' ile bakıyor: Yılan bakıcısı kadını görenler hayrete düşüyor - Resim: 1

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Anadolu Harikalar Diyarı içerisinde bulunan hayvanat bahçesindeki sürüngen evinde çalışan 3 çocuk annesi Sevda Engür'ün mesleği diğer mesleklere göre farklı.

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Yılanlara ''anne şefkati'' ile bakıyor: Yılan bakıcısı kadını görenler hayrete düşüyor - Resim: 2

3 yıldır herkesin korkarak baktığı piton, anakonda ve boa yılanları arasında çalışan ve yılanlara adeta anne şefkati göstererek çalışan Engür, görenleri de şaşırtıyor.

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Yılanlara ''anne şefkati'' ile bakıyor: Yılan bakıcısı kadını görenler hayrete düşüyor - Resim: 3

Yılanlarla arasında sevgi bağının oluştuğunu kaydeden Engür, "Buranın sorumlusu olduğum için temizliği, hayvanların bakımı ve sağlıkların gözlemlenmesi gibi sabahtan akşama kadar işim devam ediyor. Burada bakıcı olarak 3 yıldır çalışıyorum."

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Yılanlara ''anne şefkati'' ile bakıyor: Yılan bakıcısı kadını görenler hayrete düşüyor - Resim: 4

"Öncesinde de hayvanat bahçesinde 6 yılda güvenlik görevlisi olarak görev yaptım. Bu işe ilk başladığımda özellikle çocuklarım sürüngenlerden korktular ve endişelendiler. Sonrasında da alışmamı ve sevgimi gördükten sonra onlar da alıştılar."

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