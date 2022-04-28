Yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olan sürüngenler

Duke Üniversitesinde ekolojist Stuart Pimm, bu çalışmanın çok önemli olduğuna işaret ederek, "Araştırma, tehdit altındaki türlerin nerede olduğu ve onları korumak için nerede çalışmamız gerektiği konusunda bilgi veriyor" değerlendirmesinde bulundu.

Bilim insanları, sürüngenlerin tüylü canlılardan daha az karizmatik olarak görüldüğü için korumada uzun süredir göz ardı edildiğini söyledi.