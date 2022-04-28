Yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olan sürüngenler
2005 yılından bu yana devam eden ve 10 binin üzerinde türü üzerinde yapılan yeni bir araştırma korkunç sonuçları ortaya çıkardı.
Yapılan yeni bir araştırmada, her beş sürüngen türünden birinin yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olduğu açıklandı.
Dünya çapında 10 binden fazla türün ilk kapsamlı değerlendirmesine göre, bilim insanları, özellikle zor durumda olan timsahlar ve kaplumbağalar için acil koruma eylemi çağrısında bulundu.
Çalışmada incelenen 10 bin 196 sürüngen türünün yüzde 21'i, nesli tehlikede, kritik derecede tehlikede veya yok olmaya açık olarak sınıflandırıldı.
Araştırmada, kral kobra gibi sürüngenlerin, ormanlarda insan tahribatının fazlalaşması nedeniyle, çölde yaşayanlara göre yok olma tehlikesinin daha yüksek olduğu kaydedildi.
Duke Üniversitesinde ekolojist Stuart Pimm, bu çalışmanın çok önemli olduğuna işaret ederek, "Araştırma, tehdit altındaki türlerin nerede olduğu ve onları korumak için nerede çalışmamız gerektiği konusunda bilgi veriyor" değerlendirmesinde bulundu.
Bilim insanları, sürüngenlerin tüylü canlılardan daha az karizmatik olarak görüldüğü için korumada uzun süredir göz ardı edildiğini söyledi.
Çalışmanın bulgularında şu ana kadar 31 türün yok olduğu aktarıldı.
Nature'da yayınlanan çalışmanın tamamlanması, çalışma için fon bulma sorunları nedeniyle 15 yıldan fazla sürdü.
Uluslararası doğa organizasyonu NatureServe'den Dr. Bruce Young, "Pek çok insan için sürüngenler tatlı değil ve koruma için daha tüylü ve omurgalı türlere çok daha fazla odaklanılıyor" dedi.