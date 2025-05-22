''Yüce dağların gizli kahramanı'' Anadolu Parsı yeniden kendini gösterdi

Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN) tarafından "kritik derecede tehlike altında" sınıflandırılan Anadolu parsı, doğaya yerleştirilen fotokapan sayesinde bir kez daha görüntülendi. Bakan Yumaklı, bu özel ana ait görüntüyü sosyal medya hesabından paylaşarak şu ifadeleri kullandı: