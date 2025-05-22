''Yüce dağların gizli kahramanı'' Anadolu Parsı yeniden kendini gösterdi
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, koruma alınta bulunan Anadolu Parsı'nın yeni görüntülerini paylaştı.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan ve koruma altında bulunan Anadolu parsının yeni görüntüsünü kamuoyuyla paylaştı.
Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN) tarafından "kritik derecede tehlike altında" sınıflandırılan Anadolu parsı, doğaya yerleştirilen fotokapan sayesinde bir kez daha görüntülendi. Bakan Yumaklı, bu özel ana ait görüntüyü sosyal medya hesabından paylaşarak şu ifadeleri kullandı:
“Anadolu'nun yüce dağlarının gizli kahramanı, en ihtişamlı görüntüsüyle bizi yeniden selamladı. 1000 yıllık hikayenin vücut bulmuş hali; Anadolu parsı. Bu eşsiz mirasımızı tüm imkanlarımızla korumaya devam edeceğiz.”
Anadolu parsı, Türkiye’nin en nadir yaban hayvanları arasında yer alıyor. Uzun yıllar boyunca neslinin tükendiği düşünülen bu gizemli tür, son yıllarda çeşitli bölgelerde fotokapanlarla görüntülenerek bilim dünyasında heyecan yaratmıştı.