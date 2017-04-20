18 yıldır ıssız ormandaki kulübede yaşıyorlar
ABD'nin Alaska eyaletinde, 400 kilometre uzunluğundaki Nowitna Nehri'nin kenarında yaşayan tek insan topluluğu Atchley ailesi.
En yakın kasabaya 160 kilometre uzakta yaşayan aileyi geçtiğimiz 18 yıl içinde sadece bir avuç insan ziyaret etti. Fotoğrafçı Ed Gold ise Atchley ailesiyle 11 ay geçirdi.
Aile yılda bir kez büyük bir market alışverişi yapıyor. Bu alışverişin içinde süt tozundan domates salçasına, pirinçten mısıra ve fasulyeye kadar her şey var.
Alışverişin dışında aile ayı, kurt, tavşan, ördek ve kunduz avladığı gibi yaban mersini ve kuşburnundan reçel yapıyor.