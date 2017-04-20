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  3. 20 Nisan 2017 13:57

18 yıldır ıssız ormandaki kulübede yaşıyorlar

ABD'nin Alaska eyaletinde, 400 kilometre uzunluğundaki Nowitna Nehri'nin kenarında yaşayan tek insan topluluğu Atchley ailesi.

18 yıldır ıssız ormandaki kulübede yaşıyorlar

En yakın kasabaya 160 kilometre uzakta yaşayan aileyi geçtiğimiz 18 yıl içinde sadece bir avuç insan ziyaret etti. Fotoğrafçı Ed Gold ise Atchley ailesiyle 11 ay geçirdi.

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18 yıldır ıssız ormandaki kulübede yaşıyorlar

Aile yılda bir kez büyük bir market alışverişi yapıyor. Bu alışverişin içinde süt tozundan domates salçasına, pirinçten mısıra ve fasulyeye kadar her şey var.

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18 yıldır ıssız ormandaki kulübede yaşıyorlar

Alışverişin dışında aile ayı, kurt, tavşan, ördek ve kunduz avladığı gibi yaban mersini ve kuşburnundan reçel yapıyor.

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18 yıldır ıssız ormandaki kulübede yaşıyorlar

Aile, zamanlarını kendi ihtiyaçlarına uygun olarak istediği gibi ayarlıyor. Gün ışığına göre günlük rutinini üç saat ileri ya da geri çekebilen aile, genelde 16.30’da kahvaltı yapıyor. Uzun kış günlerini marangozlukla, temizlik ve onarımla geçiriyor.

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