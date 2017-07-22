30 milyar dolarlık hazinenin sırrı bu rakamlarda gizli

Ateş olmayan yerden duman çıkmaz demişler; dünyada on binlerce şifreci 1776’da imzalanan Bağımsızlık Bildirge’sinin gerçekten gizli bir hazinenin üstündeki sır perdesini araladığını düşünüyor. Kripto analistler ve define avcıları, 30.000.000$’lık bu hazineyi bulmak için 100 yılı aşkın süredir uğraşıyor. Fakat halk arasında "Beale Hazinesi, "kripto analistler arasındaysa "Beale Şifreleri" olarak anılan sistem, bütün profesyonel çalışmalara rağmen sırrını koruyor.