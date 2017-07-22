30 milyar dolarlık hazinenin sırrı bu rakamlarda gizli
Thomas Beale’nin 1820’de emanete bıraktığı şifreli 3 mektubun, 30.000.000$’lık bir definenin yerini anlattığına inanılıyor. İlk mektup, Bağımsızlık Bildirgesi’nin yardımıyla çözüldü. Adresin yazıldığı 3. şifreyse hâlâ sır.
Başrolünü Nicholas Cage’nin paylaştığı "Büyük Hazine" adlı sinema filminde, hayatını Tapınak Şövalyeleri’nin hazinesini aramakla geçiren Ben Gates’in maceralarını izlemiştik. Gates, hazinenin yerinin Amerikan Bağımsızlık Bildirgesi’nin arkasına yazıldığını keşfetmiş, böylece Masonların bir kilisenin altına sakladığı defineyi bulmuştu.
Ateş olmayan yerden duman çıkmaz demişler; dünyada on binlerce şifreci 1776’da imzalanan Bağımsızlık Bildirge’sinin gerçekten gizli bir hazinenin üstündeki sır perdesini araladığını düşünüyor. Kripto analistler ve define avcıları, 30.000.000$’lık bu hazineyi bulmak için 100 yılı aşkın süredir uğraşıyor. Fakat halk arasında "Beale Hazinesi, "kripto analistler arasındaysa "Beale Şifreleri" olarak anılan sistem, bütün profesyonel çalışmalara rağmen sırrını koruyor.
Hikâyemiz 1820’de, Thomas J. Beale adlı kovboyun Amerika’nın Virginia eyaletindeki Lynchburg kasabasına gelmesiyle başlar. Bu gizemli konuk, birkaç ay sonra geldiği gibi ansızın ortadan kaybolur. Ardında sadece, Washington Oteli’nin sahibi Robert Morriss’e saklaması için verdiği kutuyu bırakır.