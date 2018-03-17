Dev köpek balığını görüntülemek için ölümle burun buruna !
Meksika sahillerinde fotoğraflanan dev köpekbalığı, iki tondan fazla ağırlıkta ve 6 metre uzunluğunda...
Meksika sahillerinde fotoğraflanan dev köpekbalığı, iki tondan fazla ağırlıkta ve 6 metre uzunluğunda...
Meksika'daki Guadalupe Adaları'ndan çekilen bu fotoğraflar, su güvenliği uzmanı John Maher tarafından köpekbalığı kimliklendirme projesi için çekildi.
Dalgıçlar, 2 tondan ağır olan beyaz dev köpekbalığını görüntülemek için adeta ölümü göze aldılar.