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  3. 17 Mart 2018 12:47

Dev köpek balığını görüntülemek için ölümle burun buruna !

Meksika sahillerinde fotoğraflanan dev köpekbalığı, iki tondan fazla ağırlıkta ve 6 metre uzunluğunda...

Dev köpek balığını görüntülemek için ölümle burun buruna !

Meksika sahillerinde fotoğraflanan dev köpekbalığı, iki tondan fazla ağırlıkta ve 6 metre uzunluğunda...

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Dev köpek balığını görüntülemek için ölümle burun buruna !

Meksika'daki Guadalupe Adaları'ndan çekilen bu fotoğraflar, su güvenliği uzmanı John Maher tarafından köpekbalığı kimliklendirme projesi için çekildi.

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Dev köpek balığını görüntülemek için ölümle burun buruna !

Dalgıçlar, 2 tondan ağır olan beyaz dev köpekbalığını görüntülemek için adeta ölümü göze aldılar.

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Dev köpek balığını görüntülemek için ölümle burun buruna !

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