Ardahan'da bulunan Rus asker cesedi için Rusya’dan uzmanlar geliyor
Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkilileri, tabutun heyet huzurunda açıldığını, ancak içinden pırlanta kılıç çıkmadığını açıklamıştı.
Ardahan'da bir inşaatın temel kazma çalışmaları sırasında bulunan ve bir 'Rus subay'a ait olduğu sanılan cesedin kimliği Rusya'dan gelen uzmanlarla birlikte tespit edilecek.
Sputnik'in haberine göre, vücuduyla kıyafetlerinin büyük bölümünün çürümediği belirlenen ceset, bulunduğu tabutla Kars Müzesi'ne ait depoda muhafaza ediliyor.