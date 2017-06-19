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  3. 19 Haziran 2017 16:41

Ardahan'da bulunan Rus asker cesedi için Rusya’dan uzmanlar geliyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkilileri, tabutun heyet huzurunda açıldığını, ancak içinden pırlanta kılıç çıkmadığını açıklamıştı.

Ardahan'da bulunan Rus asker cesedi için Rusya’dan uzmanlar geliyor

Ardahan'da bir inşaatın temel kazma çalışmaları sırasında bulunan ve bir 'Rus subay'a ait olduğu sanılan cesedin kimliği Rusya'dan gelen uzmanlarla birlikte tespit edilecek.

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Ardahan'da bulunan Rus asker cesedi için Rusya’dan uzmanlar geliyor

Sputnik'in haberine göre, vücuduyla kıyafetlerinin büyük bölümünün çürümediği belirlenen ceset, bulunduğu tabutla Kars Müzesi'ne ait depoda muhafaza ediliyor.

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Ardahan'da bulunan Rus asker cesedi için Rusya’dan uzmanlar geliyor

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Ardahan'da bulunan Rus asker cesedi için Rusya’dan uzmanlar geliyor

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