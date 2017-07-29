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  3. 29 Temmuz 2017 10:15

Bakımsız kalan tarihi binaları halka dağıtılıyor

Bakımsız kalan tarihi binaları halka dağıtılıyor

İtalya, yerel turizme ivme kazandırmak amacıyla vatandaşlara bedava kale, çiftlik ve tarihi bina dağıtıyor. Tek şart bakımsız kalan bu tarihi binaları restore etmek

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Bakımsız kalan tarihi binaları halka dağıtılıyor

İtalya Altyapı ve Ulaştırma Bakanlığı, Facebook sayfasında yayınladığı ilanla ülkedeki bazı kaleleri, çiftlikleri ve tarihi binaları ücretsiz olarak binaların bakımını üstlenecek kişilere dağıtacağını duyurdu. Binaların yeni sahipleri, bu tarihi alanların restorasyonundan da sorumlu olacak.

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Bakımsız kalan tarihi binaları halka dağıtılıyor

İtalya hükümeti bu yolla bakımsız tarihi eserlerin yenilenmesi işini sahiplerine devrederek bu maliyetten kurtulmuş olacak. Ayrıca çoğu ülkenin ücra köşelerinde olan bu binaların yenilenmesiyle yerel turizmin canlandırılması amaçlanıyor.

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Bakımsız kalan tarihi binaları halka dağıtılıyor

İlk aşamada 100'ü aşkın binayı ücretsiz olarak dağıtmayı planlayan hükümet, daha sonra 200 binayı daha listeye eklemek istiyor. (Habertürk)

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