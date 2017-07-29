Bakımsız kalan tarihi binaları halka dağıtılıyor

İtalya Altyapı ve Ulaştırma Bakanlığı, Facebook sayfasında yayınladığı ilanla ülkedeki bazı kaleleri, çiftlikleri ve tarihi binaları ücretsiz olarak binaların bakımını üstlenecek kişilere dağıtacağını duyurdu. Binaların yeni sahipleri, bu tarihi alanların restorasyonundan da sorumlu olacak.

