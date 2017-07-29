Bakımsız kalan tarihi binaları halka dağıtılıyor
İtalya, yerel turizme ivme kazandırmak amacıyla vatandaşlara bedava kale, çiftlik ve tarihi bina dağıtıyor. Tek şart bakımsız kalan bu tarihi binaları restore etmek
İtalya Altyapı ve Ulaştırma Bakanlığı, Facebook sayfasında yayınladığı ilanla ülkedeki bazı kaleleri, çiftlikleri ve tarihi binaları ücretsiz olarak binaların bakımını üstlenecek kişilere dağıtacağını duyurdu. Binaların yeni sahipleri, bu tarihi alanların restorasyonundan da sorumlu olacak.
İtalya hükümeti bu yolla bakımsız tarihi eserlerin yenilenmesi işini sahiplerine devrederek bu maliyetten kurtulmuş olacak. Ayrıca çoğu ülkenin ücra köşelerinde olan bu binaların yenilenmesiyle yerel turizmin canlandırılması amaçlanıyor.