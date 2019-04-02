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  3. 02 Nisan 2019 16:48

Bir mahkumun akşam yemekleri...

İngiltere'deki bir hapishanenin yemekleri mah

Bir mahkumun akşam yemekleri...

İngiltere'deki bir hapishanedeki mahkum, yemeklerini fotoğraflayıp bir gazeteye göndererek yemeklerin ne kadar kötü olduğunu göstermeye çalışıyor.'

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Bir mahkumun akşam yemekleri...

İngiltere'deki hapishanede bulunan bir mahkum cezaevindeki yemeklerden memnun olmadığı için farklı bir yol izlemeye karar vermiş. 'Köpek mamasından daha kötü' olduklarını iddia ettiği yemekleri tek tek fotoğraflayıp bir gazeteye gönderiyor. Bunları yemek yerine açlıktan ölmeyi tercih ettiği yemekler ise şöyle:

1. Sanırım bu bir köfte ve patates...

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Bir mahkumun akşam yemekleri...

2. Tavuklar biraz çiğ görünüyor...

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Bir mahkumun akşam yemekleri...

3. İştah açıcı bir durum yok!

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