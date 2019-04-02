Bir mahkumun akşam yemekleri...

İngiltere'deki hapishanede bulunan bir mahkum cezaevindeki yemeklerden memnun olmadığı için farklı bir yol izlemeye karar vermiş. 'Köpek mamasından daha kötü' olduklarını iddia ettiği yemekleri tek tek fotoğraflayıp bir gazeteye gönderiyor. Bunları yemek yerine açlıktan ölmeyi tercih ettiği yemekler ise şöyle:



1. Sanırım bu bir köfte ve patates...