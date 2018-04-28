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  3. 28 Nisan 2018 15:45

Bunları yanlış biliyoruz

Bunları yanlış biliyoruz

Instagram'de hikâyelerinize bakanların en tepesinde yer alanlar profilinize gizli gizli bakanlar mı? WhatsApp'tan birini engellediğinizde gerçekten size artık yazamaz mı? Gerçekleri öğrenin, şaşıracaksınız...

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Bunları yanlış biliyoruz

Instagram'de hikâyelere bakanlar listesinin tepesinde olanlar sizin profilinize en çok bakanlardır.

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Bunları yanlış biliyoruz

Yanlış. Çok insan böyle düşünüyor; ancak işin aslının bununla bir ilgisi yok. Instagram belli bir algoritmaya bağlı kalarak bu listeyi oluşturuyor ve arada değiştiriyor. Beğendiğiniz fotoğraflar, attığınız yorumlar bu listeyi oluşturuyor.

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Bunları yanlış biliyoruz

WhatsApp'ta bir kişiyi engellediğinizde size WhatsApp'tan asla ulaşamaz.

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