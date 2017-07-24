Daha önce adını hiç duymadığınız 20 ülke

1-Guam



Resmî olarak Guam Toprağı olarak da bilinen, Pasifik'teki Mariana Adaları'nın en büyüğü ve en güney konumdaki adası. Hawaii'nin 5bin km batı kesiminde bulunur. Amerika Birleşik Devletleri'ne bağlı özerk bir bölge statüsündedir

