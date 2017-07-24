Daha önce adını hiç duymadığınız 20 ülke
1-Guam
Resmî olarak Guam Toprağı olarak da bilinen, Pasifik'teki Mariana Adaları'nın en büyüğü ve en güney konumdaki adası. Hawaii'nin 5bin km batı kesiminde bulunur. Amerika Birleşik Devletleri'ne bağlı özerk bir bölge statüsündedir
2-Guernsey
Resmi adı Bailiwick of Guernsey olan ülke Britanya Krallığı'na bağlı olarak Manş Denizi'nde yer almaktadır. Ünlü tarihi çıkarmanın yapıldığı Normandiya bölgesine yakındır. Britanya Krallığı'nın toprağı sayılmakla birlikte içişlerinde bağımsız özerk bir yapıdadır. Henüz Avrupa Birliği'ne üye değildir.