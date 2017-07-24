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  3. 24 Temmuz 2017 13:15

Daha önce adını hiç duymadığınız 20 ülke

Daha önce adını hiç duymadığınız 20 ülke

1-Guam

Resmî olarak Guam Toprağı olarak da bilinen, Pasifik'teki Mariana Adaları'nın en büyüğü ve en güney konumdaki adası. Hawaii'nin 5bin km batı kesiminde bulunur. Amerika Birleşik Devletleri'ne bağlı özerk bir bölge statüsündedir

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Daha önce adını hiç duymadığınız 20 ülke

Başkenti: Hagåtña
Para birimi: ABD doları
Nüfus Miktarı: 162.000 (2012)

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Daha önce adını hiç duymadığınız 20 ülke

2-Guernsey

Resmi adı Bailiwick of Guernsey olan ülke Britanya Krallığı'na bağlı olarak Manş Denizi'nde yer almaktadır. Ünlü tarihi çıkarmanın yapıldığı Normandiya bölgesine yakındır. Britanya Krallığı'nın toprağı sayılmakla birlikte içişlerinde bağımsız özerk bir yapıdadır. Henüz Avrupa Birliği'ne üye değildir.


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Daha önce adını hiç duymadığınız 20 ülke

Başkenti: Saint Peter Port
Para birimi: Guernsey sterlini
Nüfus Miktarı: 65.500 (2007)

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