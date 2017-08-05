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  3. 05 Ağustos 2017 13:05

Dünyanın en ürkütücü yerleri

Dünyanın en ürkütücü yerleri

Paris’teki Yeraltı Mezarlığı
Uzun koridorlar, kafatasları ve kemiklerle “döşenmiş”... Şehrin altında 187 kilometrelik bir alana yayılan mezarlığın sadece küçük bir bölümü ulaşıma açık. Aman dikkat! Her an karşısına bir hayalet çıkabilir.

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Dünyanın en ürkütücü yerleri

Mutter Müzesi (ABD)
Doktorları anatomi ve anormal durumlar konusunda eğitme amaçlı kurulan müze geniş kafatası koleksiyonuyla ünlü.

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Dünyanın en ürkütücü yerleri

Müzede ayrıca gömüldüğü yerde sabuna dönüşen bir kadın cesedi, 2 kafalı bir çocuk iskeleti gibi diğer korkunç şeyler görmek de mümkün.

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Dünyanın en ürkütücü yerleri

Truk Lagoon (Mikronezya)
Japon donanmasının büyük kısmı şu anda Hawai takımadalarının güneydoğusundaki Truk lagününün derinliklerinde yatıyor. Dalgıçlar için çok çekici olan bu hayalet donanmayı görmeye giden dalgıçların nerdeyse hiçbiri geri dönemedi.

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