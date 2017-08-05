Dünyanın en ürkütücü yerleri
Paris’teki Yeraltı Mezarlığı
Uzun koridorlar, kafatasları ve kemiklerle “döşenmiş”... Şehrin altında 187 kilometrelik bir alana yayılan mezarlığın sadece küçük bir bölümü ulaşıma açık. Aman dikkat! Her an karşısına bir hayalet çıkabilir.
Mutter Müzesi (ABD)
Doktorları anatomi ve anormal durumlar konusunda eğitme amaçlı kurulan müze geniş kafatası koleksiyonuyla ünlü.
Müzede ayrıca gömüldüğü yerde sabuna dönüşen bir kadın cesedi, 2 kafalı bir çocuk iskeleti gibi diğer korkunç şeyler görmek de mümkün.