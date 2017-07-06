Eşi yorulmasın diye bakın ne yaptı
Adanalı Bekir Sarı, eşi çöp atarken yorulmasın diye bakın ne yaptı.
Adanalı Bekir Sarı, çöp atmak için iki kat inip çıkan eşinin yorulmaması için evine, 'çöp boru hattı' kurdu
Karataş ilçesinde çiftçilik yapan Bekir Sarı (46) 22 yıl önce Serap Sarı (39) ile hayatını birleştirdi. Bu evlilikten bir kız bir de oğlu dünyaya gelen Bekir Sarı eşini çok sevdiği ve onun rahat etmesi için her türlü imkanı sağladı.
3 katlı evin 2'nci katında oturan Serap Sarı her gün en az iki defa çöp atmak için aşağı inmeye başladı.
FİLMDEN ESİNLENDİ
Bekir Sarı, eşinin sürekli iki kat aşağı inip çıkmaması için bir çözüm ararken 25 yıl önce izlediği "Evde tek başına" isimli filmdeki eve yapılan boru ile çöp atma sistemi aklına geldi. Bekir Sarı, sobacılık işiyle uğraşan arkadaşının yanına giderek yapacağı sistemi anlatıp çöp boru hattı kurmak için hareket geçti.