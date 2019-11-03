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  3. 03 Kasım 2019 16:20

İshak Paşa Sarayı beyaza büründü

İshak Paşa Sarayı beyaza büründü

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İshak Paşa Sarayı beyaza büründü

2/ 10
İshak Paşa Sarayı beyaza büründü

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İshak Paşa Sarayı beyaza büründü

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