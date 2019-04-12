Misafirler sosyal medyada rezil etti

ABD'de gerçekleşen düğünde servis edilen yemekler alay konusu oldu! İşte katılanlardan linç yemelerine sebep olan o gelin ve damadın konuklara "uygun" gördüğü yiyecekler Düğün gelin ve damat için en özel günlerden biridir. Özellikle de davetlilerin memnuniyeti aslında gelin ve damadın mutluluğundan önce gelir. Genelde yemekten içeceklere, müzikten masa düzenine kadar her şey en ince ayrıntısına kadar misafirlerin düğün gününü iyi hatırlamaları üzerine kuruluyor. Fakat ne yazık ki ABD'de gerçekleşen bu düğünde durum biraz karışık.



