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  3. 23 Ocak 2019 11:35

Saksıda yetişebilecek 12 sebze

Kış aylarında balkonunuzda yetiştirdiğiniz sebzeleri tüketmek ister misiniz? İşte sizlere saksıda yetişebilecek 12 sebze...

Saksıda yetişebilecek 12 sebze

Havuç

Saksıda havuç yetiştirmek için tohumları toprağın içine serpin. Daha sonra az bir su ile sulayın. Şubat ayından kasım ayına kadar ekimi yapılabilen havuç ekildikten 12-15 gün sonra büyümeye başlayacaktır.

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Saksıda yetişebilecek 12 sebze

Maydanoz

Genellikle yuvarlak saksılara dikilen maydanozun çimlenmesi 20-25 gün sürer. Suyu seven bir bitki olan maydanozun toprağının kuru kalmaması için sık sık sulanması gerekir.

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Saksıda yetişebilecek 12 sebze

Soğan

Saksıda yetişmesi en kolay ve zahmetsiz olan bitki soğandır. Soğan dikildikten 5-10 gün sonra filizlenmeye başlayacaktır.

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Saksıda yetişebilecek 12 sebze

Bezelye

Bezelyede saksıda kolaylıkla yetişebilen sebzeler arasındadır. Bezelye akşam ve sabahın erken saatlerinde sulanmalıdır.

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