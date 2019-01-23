Saksıda yetişebilecek 12 sebze
Kış aylarında balkonunuzda yetiştirdiğiniz sebzeleri tüketmek ister misiniz? İşte sizlere saksıda yetişebilecek 12 sebze...
Havuç
Saksıda havuç yetiştirmek için tohumları toprağın içine serpin. Daha sonra az bir su ile sulayın. Şubat ayından kasım ayına kadar ekimi yapılabilen havuç ekildikten 12-15 gün sonra büyümeye başlayacaktır.
Maydanoz
Genellikle yuvarlak saksılara dikilen maydanozun çimlenmesi 20-25 gün sürer. Suyu seven bir bitki olan maydanozun toprağının kuru kalmaması için sık sık sulanması gerekir.
Soğan
Saksıda yetişmesi en kolay ve zahmetsiz olan bitki soğandır. Soğan dikildikten 5-10 gün sonra filizlenmeye başlayacaktır.