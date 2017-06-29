Şaşırtan röntgenler



Ev arkadaşı hemen doktora gitmelerinin gerek olduğunu söylemesine rağmen durumdan çok utanan Emily zorla da olsa hastaneye gitmeye ikna oldu.



Hastanede durumundan bahseden Emily Georgia’ya hemen gerekli tetkikler yapıldı. Çekilen röntgen filminde olayın boyutlarının çok tehlikeli olduğunu fark eden doktorlar durumu Emily’e anlattılar.