Şaşırtan röntgenler
İngiliz iki sevgilinin cinsel ilişki fantezisi ameliyat masasında bitti.
İngiltere’de Batı Sussex’te yaşayan 20 yaşındaki Emily Georgia sevgilisi ile yaşadığı cinsel ilişki sırasında sevgilisinin bir seks oyuncağı anüsünden geçerek bağırsaklarına gitti.
Bunun üzerine panik olan çift paslanmaz çelikten yapılmış oyuncağı çıkarmayı denedi. Ancak her seferinde daha da içeriye gitmesine neden oldu.
Emily doğal yolla çıkarmayı defalarca denemesine rağmen bunu başaramadı. Erkek arkadaşı ertesi gün herşeyin düzeleceğini ve kendiliğinden çıkacağını ileri sürdü. Ancak ertesi günde çıkmayan cisim yüzünden panik olan Emily durumu ev arkadaşına haber verdi.
Ev arkadaşı hemen doktora gitmelerinin gerek olduğunu söylemesine rağmen durumdan çok utanan Emily zorla da olsa hastaneye gitmeye ikna oldu.
Hastanede durumundan bahseden Emily Georgia’ya hemen gerekli tetkikler yapıldı. Çekilen röntgen filminde olayın boyutlarının çok tehlikeli olduğunu fark eden doktorlar durumu Emily’e anlattılar.