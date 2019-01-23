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  3. 23 Ocak 2019 11:35

Son 10 yılda dünya nasıl değişti

İnterneti kasıp kavuran #10yearschallange akımı, dünya üzerinde yaşanan tahribatı ortaya koydu. #10yearschallange akımı dünyada çok kısa süre içerisinde yaşanan küresel felaketler ve iklim değişikliğini de gözler önüne serdi.

Son 10 yılda dünya nasıl değişti

Çok sayıda hesap dünya üzerinde insanlar tarafından yaratılan tahribatı fotoğraflarla gösterdi.

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Son 10 yılda dünya nasıl değişti

Paylaşımlarda plastik atıkların doğada çözünmesinin yüzyıllar aldığı ve bu atıkların kısa sürede hiçbir değişime uğramadığı anlatıldı.

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Son 10 yılda dünya nasıl değişti

National Geographic Fransa, okyanuslarda temizlik hareketinin hemen şimdi başlatılması durumunda temizliğin 100 yıl alacağını belirten bir paylaşım yaptı.

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Son 10 yılda dünya nasıl değişti

Greenpeace tarafından paylaşılan bu gönderide dünya üzerinde buzulların yalnızca 100 yıl gibi kısa bir sürede ne kadar hızlı yok olduğunu ortaya koydu.

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