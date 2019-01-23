Son 10 yılda dünya nasıl değişti
İnterneti kasıp kavuran #10yearschallange akımı, dünya üzerinde yaşanan tahribatı ortaya koydu. #10yearschallange akımı dünyada çok kısa süre içerisinde yaşanan küresel felaketler ve iklim değişikliğini de gözler önüne serdi.
Çok sayıda hesap dünya üzerinde insanlar tarafından yaratılan tahribatı fotoğraflarla gösterdi.
Paylaşımlarda plastik atıkların doğada çözünmesinin yüzyıllar aldığı ve bu atıkların kısa sürede hiçbir değişime uğramadığı anlatıldı.
National Geographic Fransa, okyanuslarda temizlik hareketinin hemen şimdi başlatılması durumunda temizliğin 100 yıl alacağını belirten bir paylaşım yaptı.